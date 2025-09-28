ЦИК: правящая партия Молдавии лидирует на выборах с 40,19%

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» лидирует на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные комиссии.

На данный момент обработаны 30% бюллетеней. «Действие и солидарность» набрала 40,19% голосов. За оппозиционный патриотический блок проголосовали 31,29% избирателей.

Оппозиционный блок «Альтернатива» пока идет с результатом 7,43% голосов, у оппозиционной партии «Демократия дома» - 7,31% голосов, а у «Нашей партии» - 6,67%.

Также известно, что явка составила 33,3%. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.

Всего за места в парламента борются 22 конкурента, включая 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.

Настоящие выборы уже успели окраситься в цвета скандала. Сначала ряд оппозиционных партий сняли с пробега за якобы нарушения законодательства, а затем жителям Приднестровья перекрыли мосты к избирательным участкам и открыли их только за 20 минут до окончания голосования. Причиной власти назвали угрозу минирования.