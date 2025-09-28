МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦИК: правящая партия Молдавии лидирует на выборах с 40,19%

Комиссией обработаны 30% бюллетеней.
Константин Денисов 2025-09-28 22:40:39
© Фото: IMAGO, Fotostand Nieweler, Globallookpress

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» лидирует на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные комиссии.

На данный момент обработаны 30% бюллетеней. «Действие и солидарность» набрала 40,19% голосов. За оппозиционный патриотический блок проголосовали 31,29% избирателей.

Оппозиционный блок «Альтернатива» пока идет с результатом 7,43% голосов, у оппозиционной партии «Демократия дома» - 7,31% голосов, а у «Нашей партии» - 6,67%.

Также известно, что явка составила 33,3%. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.

Всего за места в парламента борются 22 конкурента, включая 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.

Настоящие выборы уже успели окраситься в цвета скандала. Сначала ряд оппозиционных партий сняли с пробега за якобы нарушения законодательства, а затем жителям Приднестровья перекрыли мосты к избирательным участкам и открыли их только за 20 минут до окончания голосования. Причиной власти назвали угрозу минирования.

#Молдавия #Выборы #голосование #ЦИК #скандалы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 