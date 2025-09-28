В Молдавии мосты из Приднестровья открыли за 20 минут до закрытия избирательных участков. Об этом сообщает издание Point.

Сообщение с остальной частью страны через Днестр было перекрыто под предолгом минирования. Однако представители оппозиции уже обвинили власти в сознательном создании помех для выражения воли населения.

Участки закрылись в 21.00 по московскому времени. Напомним, что 28 сентября проходили выборы в молдавский парламент.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что при проведении честных выборов победа останется за оппозицией, и Майя Санду это понимает.