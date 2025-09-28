МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Молдавии мосты из Приднестровья открыли за 20 минут до закрытия участков

Действующая власть прервала сообщение, сославшись на угрозу минирования.
Константин Денисов 2025-09-28 21:31:06
© Фото: SMO_VZ, Х

В Молдавии мосты из Приднестровья открыли за 20 минут до закрытия избирательных участков. Об этом сообщает издание Point.

Сообщение с остальной частью страны через Днестр было перекрыто под предолгом минирования. Однако представители оппозиции уже обвинили власти в сознательном создании помех для выражения воли населения.

Участки закрылись в 21.00 по московскому времени. Напомним, что 28 сентября проходили выборы в молдавский парламент.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что при проведении честных выборов победа останется за оппозицией, и Майя Санду это понимает.

#в стране и мире #Молдавия #Выборы #Приднестровье #Майя Санду
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 