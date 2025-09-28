Додон предупредил о риске румынского сценария выборов в Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предупредил о том, что нынешний лидер страны Майя Санду может пойти по румынскому сценарию по результатам предстоящих в стране парламентских выборов.

«Видел, что Майя Санду уже заявила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы, как это произошло в соседней Румынии. Это выдает страх и панику в рядах правящей партии, которая теряет власть», - сказал Додон журналистам.

Он также призвал представителей оппозиции объединиться, поскольку, по его мнению, их победа очевидна.

Главным противником правящей партии является Патриотический блок, в состав которого входят Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева.

Ранее Санду заявила о большом риске вмешательства России в выборы. По разным причинам с выборов уже были сняты партии «Победа», «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова».

Парламентские выборы в стране проходят 28 сентября.