МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Додон предупредил о риске румынского сценария выборов в Молдавии

Президент страны Майя Санду может отменить результаты парламентских выборов в стране.
Константин Денисов 2025-09-28 16:31:19
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предупредил о том, что нынешний лидер страны Майя Санду может пойти по румынскому сценарию по результатам предстоящих в стране парламентских выборов.

«Видел, что Майя Санду уже заявила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы, как это произошло в соседней Румынии. Это выдает страх и панику в рядах правящей партии, которая теряет власть», - сказал Додон журналистам.

Он также призвал представителей оппозиции объединиться, поскольку, по его мнению, их победа очевидна.

Главным противником правящей партии является Патриотический блок, в состав которого входят Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева.

Ранее Санду заявила о большом риске вмешательства России в выборы. По разным причинам с выборов уже были сняты партии «Победа», «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова».

Парламентские выборы в стране проходят 28 сентября.

#в стране и мире #Молдавия #Выборы #Игорь Додон #Майя Санду
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 