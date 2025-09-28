В Британии назвали Стармера самым непопулярным премьером в истории страны

Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер побил антирекорд по популярности в истории страны.

По данным телеканала Sky News, который ссылается на два опроса, только 13% жителей Соединенного Королевства одобряют его работу на посту премьера, а 79% критически осуждают. В то же время свыше половины лейбористов не хотели бы его переизбрания.

«Согласно новому опросу, более половины членов Лейбористской партии не хотят, чтобы сэр Кир Стармер баллотировался на следующих выборах в качестве лидера партии. Опрос <...>, показал, что 53% членов партии хотят видеть нового лидера к следующим выборам, при том что только 31% хотят, чтобы Стармер оставался на своем посту до этого времени», - привело сведения СМИ.

Реагируя на социологические данные, Стармер пообещал, что не станет «затыкать уши». Его результаты оказались ниже, чем у его предшественников - Риши Сунака (2024 год) и Джона Мейджора (1994 год).

Напомним, что в современной истории британской монархии, помимо скандального премьера Бориса Джонсона, была еще Лиз Трасс. В кресле премьер-министра она продержалась только 44 дня, проиграв в негласном споре салату-латуку.