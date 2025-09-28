МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Она боится нас»: избиратель о страхе Санду перед восточной диаспорой Молдавии

Избиратель отметил, что в России проживают около полумиллиона граждан, а Санду не дает им выполнять свой гражданский долг.
Игнат Далакян 2025-09-28 16:47:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Молдавии Майя Санду боится восточной диаспоры, поскольку проживающие в России молдоване могут проголосовать за отношения с Российской Федерацией. Об этом «Звезде» рассказал избиратель Петр Ладыгин

«Президент Республики Молдова госпожа Санду боится восточной диаспоры, потому что здесь проживает 500 тысяч граждан, и она не дает им выполнить свой гражданский долг. Если шести странам она дала возможность голосовать по почте, то, в первую очередь, она должна была дать возможность (проголосовать - Прим.ред.) гражданам, которые живут в Российской Федерации, а не только Финляндии, Норвегии, Швеции, Ирландии и другим странам», - сказал он.

Он подчеркнул, что президент Молдавии боится, что проживающие в России молдоване будут голосовать за отношения с Россией.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков объяснил, почему в России только два молдавских избирательных участка. Он отметил, что правящая партия борется за каждый голос, поэтому сокращает их количество для снижения шансов у оппозиции одержать победу.

