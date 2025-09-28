МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт объяснил, почему в РФ только два молдавских избирательных участка

Специалист отметил интенсивность предвыборной компании в Молдавии.
Игнат Далакян 2025-09-28 13:21:03
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На парламентских выборах в Молдавии правящая партия борется за каждый голос из-за довольно сильной потери поддержки населения, именно поэтому происходит сокращение участков в России. Об этом рассказал «Звезде» эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков.

«Эта кампания действительно была очень интенсивная. Правящая партия с момента президентских выборов потеряла довольно много поддержки среди населения. И борьба идет буквально за каждый голос. Соответственно, сокращение участков в России - это сокращение тех процентов, которые могли бы получить конкуренты правящей партии "Действия и солидарность". В этой связи только два участка, и то в Москве», - объяснил специалист.

Он добавил, что молдавские власти формально объясняют всем, что существуют угрозы безопасности, однако это является борьбой с голосами, которые потенциально шли их оппонентам. Кочедыков также отметил, что при этом в Италии количество участков резко выросло, поскольку там проживает проевропейский электорат.

«Соответственно, в самой республике Молдова внезапно увеличилось количество избирателей в тех районах, где партия Санду традиционно собирает свои основные голоса. Тогда как на территории Молдавии количество участков для граждан Приднестровья сократилось, несмотря на их растущую активность и вовлеченность в молдавский политический процесс», - сказал эксперт.

Кочедыков считает, что высокого результата у правящей партии на прошлых или президентских выборах в этом цикле уже не будет

«Население, по крайней мере то, что находится постоянно в республике Молдова, недовольно экономической политикой правящей партии и той истерией и ненавистью, которую она сеет в молдавском обществе», - сказал он.

Ранее в Молдавии стартовали парламентские выборы. В самой стране для голосования доступны более 2,2 тысячи избирательных участков, в то время как в России - только два.

#Молдавия #наш эксклюзив #Парламентские выборы #избирательные участки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 