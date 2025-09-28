На парламентских выборах в Молдавии правящая партия борется за каждый голос из-за довольно сильной потери поддержки населения, именно поэтому происходит сокращение участков в России. Об этом рассказал «Звезде» эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков.

«Эта кампания действительно была очень интенсивная. Правящая партия с момента президентских выборов потеряла довольно много поддержки среди населения. И борьба идет буквально за каждый голос. Соответственно, сокращение участков в России - это сокращение тех процентов, которые могли бы получить конкуренты правящей партии "Действия и солидарность". В этой связи только два участка, и то в Москве», - объяснил специалист.

Он добавил, что молдавские власти формально объясняют всем, что существуют угрозы безопасности, однако это является борьбой с голосами, которые потенциально шли их оппонентам. Кочедыков также отметил, что при этом в Италии количество участков резко выросло, поскольку там проживает проевропейский электорат.

«Соответственно, в самой республике Молдова внезапно увеличилось количество избирателей в тех районах, где партия Санду традиционно собирает свои основные голоса. Тогда как на территории Молдавии количество участков для граждан Приднестровья сократилось, несмотря на их растущую активность и вовлеченность в молдавский политический процесс», - сказал эксперт.

Кочедыков считает, что высокого результата у правящей партии на прошлых или президентских выборах в этом цикле уже не будет

«Население, по крайней мере то, что находится постоянно в республике Молдова, недовольно экономической политикой правящей партии и той истерией и ненавистью, которую она сеет в молдавском обществе», - сказал он.

Ранее в Молдавии стартовали парламентские выборы. В самой стране для голосования доступны более 2,2 тысячи избирательных участков, в то время как в России - только два.