Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что общается с находящимся в коме супругом Тиграном Кеосаяном. По ее словам, муж с ней не говорит, но отвечает.

«Ему говоришь: "солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает», - сказала Маргарита Симоньян во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Она уверяет, что супруг также открывает рот и даже протягивает руки.

Напомним, в начале января этого года стало известно, что телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Последнее время он страдал от проблем с сердцем.