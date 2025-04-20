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Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

По словам журналистки, ей удается общаться со своим супругом.
Сергей Лебедев 2025-04-20 17:40:15
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что общается с находящимся в коме супругом Тиграном Кеосаяном. По ее словам, муж с ней не говорит, но отвечает.

«Ему говоришь: "солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает», - сказала Маргарита Симоньян во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Она уверяет, что супруг также открывает рот и даже протягивает руки.

Напомним, в начале января этого года стало известно, что телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Последнее время он страдал от проблем с сердцем.

#Маргарита Симоньян #Кома #клиническая смерть #тигран кеосаян #двигается
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