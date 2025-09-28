Маск опроверг слухи, что он посещал остров Эпштейна

Предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что получал от финансиста Джеффри Эпштейна предложение посетить его остров, имеющий сомнительную репутацию. По словам Маска, предложение поступило, но он на него не соглашался.

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров. Но я отказался», - прокомментировал возникшие слухи Маск.

Недавно были обнародованы материалы по делу Эпштейна, в которых фигурирует Илон Маск. Напомним, имя известного финансиста начало упоминаться в контексте дела о сексуальной эксплуатации множества несовершеннолетних, для чего он приобрел целый остров на Виргинских островах США.

Утверждалось, на протяжении трех лет (с 2002 по 2005 годы) он вступал в связь с подростками и вовлекал их в вербовку новых жертв. Возраст девушек не превышал 14 лет. Эпштейн имел обширный круг друзей, в который входили как звезды шоу-бизнеса, так и политики, бизнесмены.

В 2019 году ему предъявили обвинение в организации проституции. Вскоре он скончался в тюремной камере.