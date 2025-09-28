ВС РФ уничтожили места хранения и сборки БЭКов на Украине

Российская армия нанесла поражение местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Массированный удар наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России этой ночью. В МО РФ отметили, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

ВС РФ также нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, которые используют в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Кроме того, были поражены тяговые подстанции, используемые для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее российские зенитчики сбили семиметровый БПЛА «Лютый» в Днепропетровской области. Военнослужащие ВС РФ поражают цели как из зенитных орудий, так и из обычного автомата.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.