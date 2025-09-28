МО РФ: ночью нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.

Кроме того, атакам подверглась инфраструктура военных аэродромов. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны РФ.

Прежде сообщалось, что за неделю российская армия нанесла шесть групповых и один массированный удар в зоне проведения спецоперации. Были поражены вражеские объекты ВПК, а также транспортной и энергетической инфраструктуры.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.