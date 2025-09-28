МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия не вошла в управляющий совет ИКАО

В первой группе оказались преимущественно страны глобального Запада, во второй - понемногу стран с Американского континента, Европы, Африки и Ближнего Востока, а также Азии.
Дарина Криц 2025-09-28 11:39:11
© Фото: Christinne MuschiKeystone Press Agency Global Look Press

Россию вновь не попала в первые две группы Совета управляющих Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

Все избранные государства-члены будут находится в совете в течение трех лет. Всего в совет входят 36 членов, которые и являются руководящим органом ИКАО.

В первую группу вошли страны, которые имеют важнейшее значение для воздушного транспорта. Это Австралия, Канада, Германия, Италия, Япония, а также Бразилия, Китай, Франция, Великобритания и США.

Во вторую группу избрали Аргентину, Колумбию, Мексику, Данию, Испанию, Швейцарию, кроме того Египет, Саудовскую Аравию, Индию, Нигерию и ЮАР, Сингапур.

Также имеется третья группа, куда входят те страны, которые не вошли в первую значимую, но они вносят наибольший вклад в предоставление услуг для международной гражданской аэронавигации, в частности, географическое представительство. Выборы в нее состоятся 30 сентября.

#Россия #в стране и мире #ИКАО #Международная организация гражданской авиации #Совет управляющих
