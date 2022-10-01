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Reuter: России не удалось переизбраться в Совет ИКАО

Игнат Далакян
17:49 01.10.2022
Агентство не приводит источник этой информации.
Reuter: России не удалось переизбраться в Совет ИКАО
© Фото: Philippe-Olivier, ContantAgence, Globallookpress
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Российской Федерации не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает агентство Reuters.

По сообщению РИА Новости, агентство не приводит источник этой информации.

Ранее в Росавиации сообщили о продлении режима ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 10 октября. Временное ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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