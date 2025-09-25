В Грузии резко отреагировали на слова Владимира Зеленского, который негативно высказался в адрес этой страны. Там ему предложили «промыть рот».

Как сообщил лидер парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия, Зеленский позволил себе оскорбления и призывал южнокавказскую республику к вооруженному конфликту. Все это глава киевского режима произнес с трибуны на Генассамблее ООН. Заявление Кирцхалии приводит издание «Страна.ua».

«Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к конфликту, пусть сначала промоет рот и уже после этого говорит о нашей стране», - цитирует политика украинское СМИ.

Острое противостояние между Украиной и Грузией началось в 2022 году, с началом специальной военной операции на украинской территории. Тогда Киев активно призывал Тбилиси осудить действия Москвы, ввести санкции и открыть второй фронт. Но Грузия воздержалась от таких шагов.

Все эти годы государство на Южном Кавказе сотрясают массовые протесты прозападной оппозиции, а Зеленский даже открыто заявлял, что намерен с Евросоюзом вмешаться в ситуацию в этой стране. По словам лидера киевского режима, они намерены предпринять конкретные действия в отношении властей Грузии и он поручил подготовить соответствующие санкции и решения.