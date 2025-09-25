Вильфанд: пятая часть России уже покрыта снегом

Примерно пятая часть России уже покрыта снежным покровом. Погодные изменения коснулись Сибири, части Дальнего Востока, Якутии и других мест. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На 15-20% территории страны уже лег снежный покров. Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северная половина Дальнего Востока. Причем на западе Якутии высота снега уже достигает 18-20 сантиметров, на Таймыре - 11-16 сантиметров», - уточнил ученый.

Кроме того, не стоит ждать уменьшения высоты снежного покрова, добавил Вильфанд. Это связано с тем, что потепление в этих регионах не наступит, но предстоит заметное понижение температуры, она будет на 4-6 градусов ниже нормы.

В столичном регионе тоже наступило похолодание, но пока без снега. Коммунальные службы ведут подготовку к отопительному сезону. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что подача отопления начнется уже 24 сентября.