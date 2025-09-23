МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Собянин назвал дату начала отопительного сезона в Москве

Подача отопления начнется уже 24 сентября.
Дима Иванов 2025-09-23 19:55:35
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Москве с 24 сентября начнется подача отопления, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в первую очередь тепло будет подано в социальные учреждения, такие как школы, детские сады и больницы, а затем отопление появится в жилых домах.

Собянин уточнил, что процесс подключения всех объектов займет несколько дней.

Он также отметил, что к осенне-зимнему сезону подготовлено более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

В Подмосковье отопление в социальных учреждениях начнут включать с 23 сентября, а в многоквартирных домах с 29 сентября.

Такое решение принято в связи с прогнозами синоптиков о значительном похолодании и возможном выпадении первого снега в столичном регионе.

#Москва #в стране и мире #Погода #Сергей Собянин #отопление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 