Собянин назвал дату начала отопительного сезона в Москве

В Москве с 24 сентября начнется подача отопления, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, в первую очередь тепло будет подано в социальные учреждения, такие как школы, детские сады и больницы, а затем отопление появится в жилых домах.
Собянин уточнил, что процесс подключения всех объектов займет несколько дней.
Он также отметил, что к осенне-зимнему сезону подготовлено более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч многоквартирных домов.
В Подмосковье отопление в социальных учреждениях начнут включать с 23 сентября, а в многоквартирных домах с 29 сентября.
Такое решение принято в связи с прогнозами синоптиков о значительном похолодании и возможном выпадении первого снега в столичном регионе.
