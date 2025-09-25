Бастрыкин запросил доклад по делу об удалении здоровой почки у жительницы Бурятии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования дела об ошибочном удалении у пациентки из Бурятии здорового органа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Медицинские работники на основании некорректных исследований провели пациентке оперативное вмешательство, в результате чего у пострадавшей был удален здоровый орган», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что в апреле 2025 года пациентка обратилась за помощью в медучреждение, где ей диагностировали заболевание.

По данным местных СМИ, врачи перепутали анализы у пациенток. В результате у пострадавшей удалили здоровую почку. На органе была якобы крупная опухоль.

Подчеркивается, что допустивших ошибку медработников привлекли к дисциплинарной ответственности.