Скончалась пострадавшая от нападения медведя на Камчатке женщина

На Камчатке скончалась пострадавшая в результате нападения медведя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Женщину, на которую напал медведь утром 25 сентября, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в заявлении ведомства.

В Минздраве отметили, что, несмотря на комплекс реанимационных мероприятий, который проводился, спасти пациентку не удалось.

Это не первый случай, когда дикие животные нападают на людей на Камчатке. Так, 18 июля медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей.