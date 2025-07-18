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На Камчатке медведь напал на туристку в палатке

Охотоведы начали искать хищника.
Дима Иванов 2025-07-18 01:53:46
© Фото: Andrei Kamenev, Russian Look, Globallookpress

На Камчатке медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской геотермальной электростанции (ГеоЭС), сообщил краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

Медицинский работник ГеоЭС оказал первую помощь пострадавшей. На место прибыла скорая помощь, которая доставила женщину в больницу, где ей была проведена операция.

Охотоведы начинают осмотр территории для поиска медведя, добавил министр. Лебедев подчеркнул, что туристка не зарегистрировала маршрут в МЧС.

Камчатское управление СК РФ проводит проверку по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности после нападения медведя на женщину.

В мае медведь напал на двух лесных пожарных в Забайкальском крае. Один из них скончался от полученных травм

#в стране и мире #Камчатка #Туристы #медведи #хищники #нападение хищника
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