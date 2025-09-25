Юрист назвал причину разработки альтернативы самозанятости

Одной из причин для разработки нового механизма вместо самозанятости является отсутствие каких-либо гарантий для работника. Об этом сообщил в беседе с 360.ru юрист Александр Южалин.

«Работодатели начали подменять трудовые договоры на оформление самозанятых, чего по российскому законодательству делать нельзя. Работнику по трудовому договору дают гарантии, за него платят больше налогов, расходы организаций выше из-за отпусков...» - говорится в материале.

Эксперт отметил, что статус самозанятого аналогичен ИП, но он проще в оформлении и отчетности. Кроме того, самозанятые платят меньше налогов государству.

Как сообщил телеканал, глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал создать альтернативу этому механизму, который ввели в качестве эксперимента еще в 2019 году. В результате число самозанятых к августу 2025 года превысило 14 млн человек.

«Самозанятость задумывалась для регулирования отношений физлиц с физлицами. В стране компании активно нанимают самозанятых, чтобы сократить свои расходы, что в корне неправильно», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Минтруде предложили ввести систему больничных выплат для самозанятых. Предполагается, что она будет добровольной.