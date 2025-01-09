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Депутат: самозанятые смогут получить больничные через страховые взносы

Человек сможет выбрать, на какую выплату от Социального фонда он хотел бы рассчитывать.
Владимир Рубанов 2025-01-09 16:57:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Минтруд предложил ввести систему больничных выплат для самозанятых. Предполагается, что она будет добровольной, рассказала «Звезде» член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Желающие смогут за небольшой страховой взнос в случае болезни получить право на выплаты, объяснила депутат. Самозанятый сможет выбрать, на какую выплату от Социального фонда он хотел бы рассчитывать. Варианта два - 35 тысяч или 50 тысяч рублей. В первом случае взнос составит 1 344 рубля в месяц, а во втором - 1 920 рублей ежемесячно.

То есть ежемесячные платежи в сумме за год будут ниже, чем страховая премия по болезни, подчеркнула Стенякина.

«Это мера необязательная, добровольная. Если человек, который оформил самозанятость, хочет, чтобы государство предоставляло ему дополнительные социальные гарантии в части больничного или пенсионного обеспечения, он сможет заключить добровольный договор с государством, платить добровольные взносы и понимать, что если он заболеет или что-то случится, государство выполнит свои социальные гарантии, и человек не останется без денег в период, когда ему нужно восстанавливать свое здоровье», - рассказала депутат.

Чтобы получить по больничному 100% выбранной суммы, нужно будет уплачивать взносы в течение 12 месяцев, а также иметь трудовой стаж от восьми лет. Через полгода непрерывной уплаты страховых взносов заплатят 70% от выбранной суммы.

Ранее СМИ сообщили, что сейчас идет общественное обсуждение этой инициативы. Оно продлится до 10 января. Систему предлагают ввести в качестве эксперимента. Он начнется в 2026 году и завершится 31 декабря 2028-го.

#наш эксклюзив #Минтруд РФ #самозанятые #страховые взносы #больничные #социальный фонд
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