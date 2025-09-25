Взаперти с запасом еды: российские туристы в Азии пережили тайфун «Рагаса»

Потоки воды выламывали стеклянные двери, уносили припаркованные автомобили и просто смывали магазины и кафе, разбивая витрины в Гонконге. Досталось и соседнему городу Шэньчжэнь - это технологическая столица Китая. Но там последствия не такие разрушительные.

«Начали закрываться все торговые центры, магазины. Остались буквально маленькие продуктовые магазины. Отель предупредил, что надо закупиться продуктами, иначе позже вы не сможете никуда выйти. И да, мы сидели целый день на улице, и было видно, что дует ветер и дует он достаточно сильно. Не было никого на улице», - рассказала блогер Сабина Сабирова.

«Рагаса» - супертайфун максимальной пятой категории. Guardian уже назвала его самым мощным тропическим штормом в мире в 2025 году. На пути к Гонконгу он достиг новой максимальной устойчивой скорости ветра - 290 км/ч. Центр или так называемый «Глаз супертайфуна» виден даже из космоса.

По официальным данным, только в Гонконге пострадали 33 человека, повалено сотни деревьев. Принято решение об отмене всех авиарейсов. Вылета только в аэропорту Гонконга ждут уже свыше 20 тысяч пассажиров.

«Мой рейс отменили. Я должен был вылетать 24-го числа. Я зашел на сайт посмотреть, была написана отмена до 27-го числа. Мне предложили либо возврат денег, либо перенос рейса, либо что-то еще», - рассказал турист Михаил Ричевский.

Сначала тайфун прошелся по части Филиппинских островов и Тайваню. Кадры катастрофических последствий продолжают появляться в сети. По последним данным, стихия только на Тайване унесла жизни, по меньшей мере, 14 человек, еще более 100 нуждаются в помощи. Также затоплена железнодорожная станция и разрушен мост на местном шоссе.

«На нашей улице погибло пять человек. Здесь находится всего шесть домохозяйств. На этот раз все особенно серьезно», - рассказал местный житель Вэн.

Ожидается, что дальше «Рагаса» переместится в северные регионы Вьетнама и Камбоджи. Экстренные службы приведены в боевую готовность.