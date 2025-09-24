Супертайфун «Рагаса» унес жизни как минимум 14 жителей Тайваня

Как минимум 18 человек пострадали и 14 стали жертвами супертайфуна «Рагаса», который несколько дней назад обрушился на восток Тайваня. По имеющейся информации, количество пропавших без вести уже превышает сотню.

Непогода бушует в регионе с понедельника. В результате проливных дождей вышло из берегов горное озеро в уезде Хуалянь, затопив близлежащий поселок Гуанфу. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в более безопасные места. Судьба 124 из них на данный момент неизвестна.

Из-за «Рагасы» пострадал не только Тайвань. Тайфун уже успел затронуть Филиппины и в ближайшее время может перекинуться на Китай, Гонконг, Макао и северные регионы Вьетнама.