МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Супертайфун «Рагаса» унес жизни как минимум 14 жителей Тайваня

Более ста человек числятся пропавшими без вести.
Тимур Юсупов 2025-09-24 05:59:40
© Фото: Vernon Yuen, Keystone Press Agency, Globallookpress

Как минимум 18 человек пострадали и 14 стали жертвами супертайфуна «Рагаса», который несколько дней назад обрушился на восток Тайваня. По имеющейся информации, количество пропавших без вести уже превышает сотню.

Непогода бушует в регионе с понедельника. В результате проливных дождей вышло из берегов горное озеро в уезде Хуалянь, затопив близлежащий поселок Гуанфу. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в более безопасные места. Судьба 124 из них на данный момент неизвестна.

Из-за «Рагасы» пострадал не только Тайвань. Тайфун уже успел затронуть Филиппины и в ближайшее время может перекинуться на Китай, Гонконг, Макао и северные регионы Вьетнама.

#в стране и мире #тайфун #Тайвань #жертвы #стихийные бедствия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 