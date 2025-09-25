МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аналитик назвал потенциальные места новых военных конфликтов

По мнению аналитика, следующий конфликт может вспыхнуть, в том числе, в Европе.
Глеб Владовский 2025-09-25 02:24:02
© Фото: defense.gov

Существует вероятность того, что в Европе может начаться новый вооруженный конфликт. Такое мнение выразил аналитик Алан Уотсон.

«К потенциально опасным регионам эксперт причислил Арктику, Кавказ, в частности Армению, Азербайджан и Грузию, а также Черное и Балтийское моря. Обеспокоенность аналитика вызвала ситуация в Молдавии, куда прибыли войска НАТО», - пишет 360.ru.

Уотсон также предположил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Киевский режим рискует полностью лишиться помощи со стороны европейских союзников на фоне уменьшения помощи Соединенных Штатов.

