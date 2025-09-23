Киевский режим может совсем остаться без помощи европейских союзников на фоне уменьшения помощи Соединенных Штатов.

Согласно заявлению источника агентства Reuters, украинским властям следует приготовиться не только к фиаско в санкционной политике и сокращению американской военной помощи.

«Надежды Киева на достижение новых жестких санкций США против России тают, а новый прагматизм на Украине делает поездку Зеленского менее напряженной, чем некоторые предыдущие визиты в Соединенные Штаты», - написали американские журналисты.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готовится приехать в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее ООН и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

На днях он сообщил, что Киеву нужно 120 миллиардов долларов в год, из которых ровно половина уходит на бюджет. Эти 60 миллиардов на конфликт с Россией украинская сторона найдет сама, но другую часть суммы нужно искать извне.