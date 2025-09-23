МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Киеву предрекли сокращение помощи европейцев

Ожидания Киевом новых антироссийских санкций не оправдываются, а помощь Вашингтона сокращается.
Дарина Криц 2025-09-23 11:11:52
© Фото: U.S. Air ForceKeystone Press Agency, Global Look Press

Киевский режим может совсем остаться без помощи европейских союзников на фоне уменьшения помощи Соединенных Штатов.

Согласно заявлению источника агентства Reuters, украинским властям следует приготовиться не только к фиаско в санкционной политике и сокращению американской военной помощи.

«Надежды Киева на достижение новых жестких санкций США против России тают, а новый прагматизм на Украине делает поездку Зеленского менее напряженной, чем некоторые предыдущие визиты в Соединенные Штаты», - написали американские журналисты.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готовится приехать в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее ООН и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

На днях он сообщил, что Киеву нужно 120 миллиардов долларов в год, из которых ровно половина уходит на бюджет. Эти 60 миллиардов на конфликт с Россией украинская сторона найдет сама, но другую часть суммы нужно искать извне.

