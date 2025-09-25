Лавров: ЕС и НАТО руками Украины объявили войну РФ

Сергей Лавров обвинил НАТО и Евросоюз в объявлении войны России через Украину и в прямом участии в конфликте. Такое заявление министр иностранных дел РФ сделал на совещании министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД).

Он указал, что игнорирование принципов Устава ООН представляет собой проявление неоколониальных амбиций, приводящее к усилению глобальной нестабильности и умножению региональных конфликтов.

Лавров привел в качестве яркого примера кризис на Украине, спровоцированный коллективным Западом, посредством которого НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну и уже активно в ней участвуют. Об этом глава российской дипломатии сказал в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр также упомянул эскалацию на Ближнем Востоке, отметив, что беспрецедентная гуманитарная катастрофа в Газе уже привела к гибели 65 тысяч человек, а по оценкам некоторых сотрудников ООН, работающих в регионе, реальное число жертв может быть в десять раз выше. По его словам, ни один сосед Израиля не чувствует себя в безопасности, и это подтверждается ежедневными событиями.

Накануне Сергей Лавров встретился с американским коллегой Марко Рубио.