FT: Мерц предложил выдать Киеву кредит в счет российских активов

ФРГ поддерживает идею выделения Киеву займа почти на 140 миллиардов евро.
Дима Иванов 2025-09-25 18:42:32
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency, Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за предоставление Украине беспроцентного кредита за счет российских активов, сообщило издание Financial Times (FT).

ФРГ поддерживает идею выделения Киеву беспроцентного займа почти на 140 миллиардов евро.

Мерц пояснил, что требуется разработать рабочее решение для выдачи Украине беспроцентного кредита на сумму около 140 миллиардов евро без нарушения прав собственности, который будет возвращен только после компенсации Россией ущерба Украине, а российские активы в этот период останутся замороженными в соответствии с решением Европейского совета.

Канцлер охарактеризовал этот механизм как «осторожную позицию» в отношении активов российского Центробанка. Он отметил, что подход с заморозкой активов и использованием их для кредитов учитывает «не только вопросы международного права, но и фундаментальные вопросы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров с главой США Дональдом Трампом отметил, что изъятие замороженных российских активов идет вразрез с принципами международного права.

