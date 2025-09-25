МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин и Лукашенко обсудят строительство второй АЭС в Белоруссии

Место и сроки строительства еще не определены.
Константин Денисов 2025-09-25 18:34:15
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 26 сентября проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по строительству второй АЭС в Белоруссии. Об этом он рассказал на заседании Глобального атомного форума.

«Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь», - сказал Лукашенко.

По его словам, строительство будет осуществляться совместно двумя странами. Лукашенко отметил, что в свое время именно российские специалисты обучили белорусов.

Кроме того, президент Белоруссии добавил, что белорусы уже начинают заниматься строительством и за рубежом по просьбе Росатома.

Первая белорусская АЭС была построена в Гродненской области в 2020 году. Первый энергоблок заработал в 2021 году, а второй - в 2023-м.

Путин пообщался со всеми участниками на полях форума на ВДНХ. На встрече также присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #форум #АЭС #Владимир Путин #Александр Лукашенко #вднх
