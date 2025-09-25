Путин пообщался с главами делегаций перед Глобальным атомным форумом

Президент России Владимир Путин прибыл в музей «Атом» на ВДНХ, чтобы принять участие в работе Глобального атомного форума.

В ходе форума на полях мероприятия российский лидер провел разговор с руководителями зарубежных делегаций, включая генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

На этой встрече с главой государства, помимо Гросси, также присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер России Александр Новак и руководитель Росатома Алексей Лихачев. Фото встречи опубликовала пресс-служба Кремля.