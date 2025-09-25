МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Пентагона вызвал сотни офицеров на секретное совещание

Хегсет вызвал старших офицеров даже из-за границы.
Дима Иванов 2025-09-25 18:27:49
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет отдал распоряжение о срочном созыве сотен старших военных офицеров США на совещание в Вирджинии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Издание уточняет, что приказ распространяется практически на всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, включая руководителей в зонах боевых действий по всему миру.

Один из собеседников издания отметил, что среди военных царит сильная обеспокоенность, поскольку они не понимают значения этого события.

Другой источник добавил, что даже командиры, дислоцированные за рубежом, должны лично явиться на встречу, что выходит за рамки обычной практики.

Совещание запланировано на следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико близ Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался комментировать повестку дня.

Ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки Виктор Хейфец поделился со «Звездой» мнением, что США находятся на грани вторжения в Венесуэлу.

#сша #Пентагон #Пит Хегсет
