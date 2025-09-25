МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин объявил о запуске первой ядерной энергосистемы с замкнутым циклом

Опытную систему планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году.
Дима Иванов 2025-09-25 18:15:56
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин, выступая на Глобальном атомном форуме, объявил о запуске в 2030 году первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом.

Глава государства назвал создание такой энергосистемы ключевым моментом, которым Россия может гордиться. Ввод в эксплуатацию первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом планируется в Томской области, подчеркнул президент. 

В рамках отраслевого проекта «Прорыв» корпорация «Росатом» возводит на территории своего Сибирского химического комбината в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс четвертого поколения на базе инновационной реакторной установки с быстрыми нейтронами и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт.

В структуру комплекса войдет пристанционный завод для замыкающего ядерного топливного цикла, включающий модуль переработки облученного топлива реактора БРЕСТ и модуль производства такого топлива.

Проект «Прорыв» ориентирован на формирование новой технологической базы атомной промышленности с замкнутым ядерным топливным циклом на основе реакторов на быстрых нейтронах. Его внедрение позволит российским технологиям занять лидирующие позиции в глобальной атомной энергетике.

Опытно-демонстрационный комплекс впервые в мире покажет стабильную работу всей цепочки объектов для замкнутого ядерного топливного цикла, воплощая принципы будущей атомной генерации - беспрецедентно безопасной, экологически чистой, экономичной по ресурсам и конкурентоспособной. Пристанционный подход к топливному циклу в комплексе обеспечит отработку технологий «короткого топливного цикла» в сжатые сроки на одной площадке.

Ранее Владимир Путин назвал АЭС по российским проектам самыми востребованными в мире.

#Владимир Путин #Росатом #атомная энергетика
