Путин назвал российские АЭС самыми востребованными в мире

Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. Построенные по российскому дизайну атомные станции являются самыми востребованными в мире, заявил Владимир Путин на Глобальном атомном форуме.

Российские станции востребованы благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям, подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что в мире растет интерес к атомной энергетике. Это происходит в том числе из-за развития искусственного интеллекта - нейросетям нужно много энергии для обработки данных.

Еще одним фактором роста является востребованность зеленых технологий, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду, подчеркнул президент России.

Ранее Путин сообщил, что в России начнут серийно производить плавучие АЭС.