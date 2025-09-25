МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал российские АЭС самыми востребованными в мире

Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, подчеркнул президент.
Дима Иванов 2025-09-25 17:43:16
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. Построенные по российскому дизайну атомные станции являются самыми востребованными в мире, заявил Владимир Путин на Глобальном атомном форуме.

Российские станции востребованы благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям, подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что в мире растет интерес к атомной энергетике. Это происходит в том числе из-за развития искусственного интеллекта - нейросетям нужно много энергии для обработки данных.

Еще одним фактором роста является востребованность зеленых технологий, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду, подчеркнул президент России.

Ранее Путин сообщил, что в России начнут серийно производить плавучие АЭС.

#в стране и мире #АЭС #Владимир Путин #Росатом #вднх #атомная энергетика
