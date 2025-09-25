Путин: в России будут серийно производить плавучие АЭС

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России начнут серийный выпуск плавучих атомных электростанций (АЭС). Глава государства подчеркнул, что в РФ развивают проекты малых наземных и плавучих станций.

«Залогом лидерства России является принципиальный подход», - отметил российский лидер на Глобальном атомном форуме.

Во-первых, Россия строго выполняет все взятые на себя контрактные обязательства, независимо от какой-либо политической конъюнктуры, подчеркнул Путин. Во-вторых, РФ отвергает так называемый технологический колониализм - то есть не ставит партнеров в зависимость от российских технических решений.

Президент также добавил, что российские специалисты активно привлекают местные компании к реализации атомных проектов, оказывают помощь в эксплуатации энергоблоков, обеспечивают поставки ядерного топлива и обращение с отходами.

Ранее Путин пообщался с главами делегаций перед Глобальным атомным форумом.