Путин: в России будут серийно производить плавучие АЭС

Атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире, подчеркнул президент.
Дима Иванов 2025-09-25 17:25:12
© Фото: Пресс-служба АО «Концерн Росэнергоатом», РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России начнут серийный выпуск плавучих атомных электростанций (АЭС). Глава государства подчеркнул, что в РФ развивают проекты малых наземных и плавучих станций.

«Залогом лидерства России является принципиальный подход», - отметил российский лидер на Глобальном атомном форуме.

Во-первых, Россия строго выполняет все взятые на себя контрактные обязательства, независимо от какой-либо политической конъюнктуры, подчеркнул Путин. Во-вторых, РФ отвергает так называемый технологический колониализм - то есть не ставит партнеров в зависимость от российских технических решений.

Президент также добавил, что российские специалисты активно привлекают местные компании к реализации атомных проектов, оказывают помощь в эксплуатации энергоблоков, обеспечивают поставки ядерного топлива и обращение с отходами.

Ранее Путин пообщался с главами делегаций перед Глобальным атомным форумом. 

#в стране и мире #Владимир Путин #Росатом #атомная энергия #плавучие АЭС
