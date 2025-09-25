МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Международные резервы России обновили исторический максимум

За неделю запасы увеличились на 7,5 млрд долларов.
Константин Денисов 2025-09-25 17:37:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Международные резервы России обновили исторический максимум. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 19 сентября 2025 года составили $712,6 млрд, увеличившись за неделю на $7,5 млрд, или на 1,1%, в основном из-за положительной переоценки», - говорится в сообщении.

По состоянию на 12 сентября международные резервы РФ составляли 705,1 млрд долларов, а прирост за неделю составил 7,5 млрд долларов.

На начало августа этот показатель составлял 695,5 млрд долларов и на тот момент также являлся рекордным. Таким образом, менее чем за два месяца резервы выросли более чем на 15 млрд долларов.

