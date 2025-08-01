ЦБ снял ограничения на покупку валюты для инвесторов из недружественных стран

ЦБ РФ отменил ограничения на покупку валюты для инвесторов из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам», - говорится в сообщении.

Ранее таким инвесторам были доступны только счета «С». Теперь они могут открыть в российских банках счета «Ин». Новые деньги, которые будут использоваться на них, станут доступными для инвестирования на российском рынке.

При этом для тех средств, которые останутся на счетах «С», ограничения сохранятся.

Банки будут обязаны обмениваться информацией о счетах «Ин».

Ранее в ЦБ сообщили о том, что международные резервы России установили новый рекорд.