В НАТО пообещали обеспечить постоянные поставки вооружений США Киеву

НАТО обеспечит постоянный поток американского вооружения на Украину. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Вы увидите, что будет постоянный поток американского оружия на Украину, за которое будут платить союзники», - сказал Рютте.

Также он отметил, что такой режим поставок будет сочетаться с санкциями против России. Целью поставок является оказание давления на Москву.

При этом Рютте не уточнил деталей механизма поставок.

Напомним, 14 июля глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о том, что Европа должна покупать оружие у Вашингтона. По его словам, Штаты больше не будут выделять деньги и средства вооружения просто так.