МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАТО пообещали обеспечить постоянные поставки вооружений США Киеву

Европа вынуждена платить Вашингтону за оружие для Украины.
Константин Денисов 2025-09-25 17:22:49
© Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww, imago-images.de, Global Look Press

НАТО обеспечит постоянный поток американского вооружения на Украину. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Вы увидите, что будет постоянный поток американского оружия на Украину, за которое будут платить союзники», - сказал Рютте.

Также он отметил, что такой режим поставок будет сочетаться с санкциями против России. Целью поставок является оказание давления на Москву.

При этом Рютте не уточнил деталей механизма поставок.

Напомним, 14 июля глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о том, что Европа должна покупать оружие у Вашингтона. По его словам, Штаты больше не будут выделять деньги и средства вооружения просто так.

#в стране и мире #оружие #НАТО #сша #Марк Рютте
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 