Украина пообещала купить у США оружия на сто миллиардов долларов

Украина пообещала купить у США оружие на сумму в сто миллиардов долларов. Финансировать это будут европейские страны. Согласие на закупку - это часть сделки по получению гарантий безопасности от Соединенных штатов. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на просмотренный документ.

«Украина пообещает закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в попытке получить гарантии безопасности США после мирного урегулирования с Россией», - пишет издание.

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Он заявил, что возможность мира на Украине станет понятна через одну-две недели. Трамп пообещал сделать все возможное для завершения украинского конфликта.