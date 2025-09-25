МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гросси поддержал идею Путина выполнять положения ДСНВ еще год

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.
Дима Иванов 2025-09-25 15:03:38
© Фото: Stringer, dpa, Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает на благоприятный результат возможных консультаций между Россией и США по ограничению ядерных арсеналов. Такое мнение высказал руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он сообщил, что недавно получили сведения об инициативе президента России Владимира Путина о соблюдении положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение года.

В МАГАТЭ ждут реакции на эту инициативу и надеются на позитивные изменения, заявил Гросси журналистам во время Мировой атомной недели.

Руководитель МАГАТЭ одобрил предложение Путина о временном соблюдении норм ДСНВ после окончания срока действия соглашения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова выполнять количественные ограничения в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях в течение года. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.

#в стране и мире #Владимир Путин #МАГАТЭ #дснв #рафаэль гросси
