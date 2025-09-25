ГД одобрила закон о бесплатном обучении не сдавших ГИА школьников

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, с выдачей квалификационного свидетельства.

В стране отменили начальное профессиональное образование как самостоятельный уровень, однако сохранилась система профподготовки, завершающаяся получением свидетельства о профессии рабочего или служащего. Эта опция уже доступна бесплатно в школах и колледжах. Новый законопроект предлагает применить ее для учащихся, проваливших экзамены после 9-го класса.

Планируется, что школьники смогут сочетать профессиональное обучение с основной учебной программой, а список специальностей и учреждений для практики определят региональные власти.

Завершив курс, подросток получит не только аттестат об основном общем образовании, но и свидетельство о квалификации, открывающее возможности для быстрого трудоустройства.

Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно проекту, зафиксируют перечень предметов, которые должны сдать такие ученики.

Законопроект предусматривает, что субъекты Федерации смогут предоставлять этим учащимся государственную помощь, включая финансирование курсов или создание особых условий для обучения.

Основная задача инициативы - уменьшить количество подростков, покидающих образовательную систему, помочь им освоить специальность, остаться в своем регионе и раньше выйти на рынок труда. Документ ориентирован на устранение нехватки квалифицированных рабочих, помощь молодежи и стабилизацию демографии.

Ранее Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий проведение призыва на военную службу на протяжении всего календарного года.