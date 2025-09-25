Европейские чиновники опасаются, что Дональд Трамп обвинит их в поражениях Киева на поле боя, сообщает Financial Times.

В статье отмечается, что последние высказывания президента США по Украине ставят перед европейцами невыполнимую задачу, которая позволит ему свалить ответственность с Вашингтона в случае военных неудач Киева или истощения его финансов.

По данным источников издания, руководители ЕС пришли к выводу, что Трамп больше не заслуживает доверия как надежный партнер.

Во вторник глава Белого дома заявил, что Украина якобы сможет вернуть все потерянные территории при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО, а также высказался о российской экономике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ отметил, что российская экономика полностью закрывает потребности Вооруженных сил.