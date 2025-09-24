Слова Трампа о возможности Украины вернуться к старым границам могут быть очередной уловкой, чтобы переложить инициативу по военной поддержке киевского режима на плечи ЕС и НАТО. Об этом пишет британская газета Telegraph.

По мнению издания, заявления американского президента, сделанные им на полях Генассамблеи ООН, являются ничем иным, как ловушкой для Владимира Зеленского. Дело в том, что в своей речи Трамп не пообещал никакой дополнительной поддержки Украины и не выдвинул новых требований в адрес России.

"То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может оказаться плохой новостью для Владимира Зеленского... Если взглянуть дальше заголовков, то это заявление - урок правильной подачи информации. Вместо того, чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передает инициативу в руки Европы и НАТО", - пишет Telegraph.

Примечательно, что в апреле 2025 года Трамп заявлял, что Россия и так делает Украине огромную уступку тем, что не претендует на всю территорию страны, а спецпосланник США Кит Келлог посоветовал киевскому режиму смириться с фактической потерей части территорий.