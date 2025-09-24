МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: Трамп обманул Зеленского заявлением о возврате Украиной территорий

По мнению издания, президент США, вероятнее всего, пытается снять с себя ответственность.
Тимур Юсупов 2025-09-24 05:28:51
© Фото: WhiteHouse, X

Слова Трампа о возможности Украины вернуться к старым границам могут быть очередной уловкой, чтобы переложить инициативу по военной поддержке киевского режима на плечи ЕС и НАТО. Об этом пишет британская газета Telegraph.

По мнению издания, заявления американского президента, сделанные им на полях Генассамблеи ООН, являются ничем иным, как ловушкой для Владимира Зеленского. Дело в том, что в своей речи Трамп не пообещал никакой дополнительной поддержки Украины и не выдвинул новых требований в адрес России.

"То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может оказаться плохой новостью для Владимира Зеленского... Если взглянуть дальше заголовков, то это заявление - урок правильной подачи информации. Вместо того, чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передает инициативу в руки Европы и НАТО", - пишет Telegraph.

Примечательно, что в апреле 2025 года Трамп заявлял, что Россия и так делает Украине огромную уступку тем, что не претендует на всю территорию страны, а спецпосланник США Кит Келлог посоветовал киевскому режиму смириться с фактической потерей части территорий

#в стране и мире #Украина #Трамп #Зеленский #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 