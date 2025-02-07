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Экс-президента Франции Саркози обяжут носить электронный браслет

Апелляционный суд Парижа ранее приговорил бывшего Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке». Политику назначены один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно.
Ирина Егорова 2025-02-07 19:03:25
© Фото: IMAGOAlexis Sciard, Global Look Press

На осужденного экс-президента Франции Николя Саркози надели электронный браслет за злоупотребление влиянием и нарушение тайны следствия. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Суд обязал Саркози предоставить документы о своем постоянном месте проживания. Таким образом, он стал первым президентом страны, которому назначили такую меру.

«Сотрудник службы электронного наблюдения из администрации тюрьмы должен надеть браслет на лодыжку пациента и настроить устройство. Николя Саркози теперь сможет покидать свой дом только в определенные часы», - сообщается в материале.

Апелляционный суд Парижа ранее приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке». Политику назначены один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. 

#Франция #Николя Саркози #срок #Уголовное дело #обвинение #электронный браслет
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