ВС РФ освободили более 4 714 квадратных километров в 2025 году

Минобороны России раскрыло количество квадратных километров освобожденной территории в 2025 году. С 1 января по 25 сентября удалось взять под контроль более 4 714 квадратных километров.

Отмечено, что при этом ВС РФ в текущем году освободили 205 населенных пунктов.

Лидером по километражу освобожденных территорий стала Донецкая Народная Республика - в ней удалось взять под контроль более 3 308 квадратных километров.

На втором месте - Харьковская область, где российские войска освободили 542 квадратных километра территории. Следом идет Запорожская область с 261 квадратным километром, потом Сумская область с 223 квадратными километрами, за ней - Луганская Народная Республика с 205 квадратными километрами и замыкает этот список Днепропетровская область, где освободили более чем 175 квадратных километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.