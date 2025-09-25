МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ освободили более 4 714 квадратных километров в 2025 году

Больше всего территории освобождено в Донецкой Народной Республике - 3 308 километров. Всего же в зоне СВО в этом году взято под контроль 205 населенных пунктов.
2025-09-25 15:34:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России раскрыло количество квадратных километров освобожденной территории в 2025 году. С 1 января по 25 сентября удалось взять под контроль более 4 714 квадратных километров. 

Отмечено, что при этом ВС РФ в текущем году освободили 205 населенных пунктов. 

Лидером по километражу освобожденных территорий стала Донецкая Народная Республика - в ней удалось взять под контроль более 3 308 квадратных километров. 

На втором месте - Харьковская область, где российские войска освободили 542 квадратных километра территории. Следом идет Запорожская область с 261 квадратным километром, потом Сумская область с 223 квадратными километрами, за ней - Луганская Народная Республика с 205 квадратными километрами и замыкает этот список Днепропетровская область, где освободили более чем 175 квадратных километров. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #территории #зона СВО #Квадратные километры
