В ФАС завели дела по завышению цен на бензин в регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила ряд дел по факту завышения цен на бензин на автозаправках в ряде российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Служба возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен», - говорится в заявлении.

В пресс-службе также добавили, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго взять ситуацию на рынке нефтепродуктов под свой контроль. Ожидается, что таким образом внутренний рынок будет обеспечен топливом, а баланс цен в розничном сегменте будет соблюдаться.

Ранее сообщалось, что правительство РФ распространило действующие до 31 августа 2025 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов.