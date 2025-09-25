МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жителям центральных регионов России рассказали об октябрьском бабьем лете

Синоптик рассказал, что завтра ожидается солнечная погода.
Игнат Далакян 2025-09-25 14:13:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Конец сентября и начало октября в Москве и Подмосковье ожидается холодным, но будет небольшое потепление в октябре. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Октябрьское бабье лето уже не бывает таким теплым, как в сентябре. Но повышение температуры до 15-16 градусов прогнозируется», - сказал синоптик.

По его словам, завтра ожидается солнечная погода из-за минимальной облачности.

«И хотя солнечные лучи не обладают такой энергией, как в июне, тем не менее все-таки они будут прогревать. Завтра температура повысится до 12-15 градусов. Это тоже не очень высокая температура, все-таки она будет около или ниже нормы на 1 градус. Но не на 3-4, как в начале следующей недели. Конец сентября ожидается холодным в Москве и Московской области. И в начале октября тоже температура будет ниже нормы», - сказал специалист.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что примерно пятая часть России сейчас уже покрыта снежным покровом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, погодные изменения затронули Сибирь, часть Дальнего Востока, Якутию и другие регионы.

#Погода #похолодание #наш эксклюзив #Бабье лето #октябрьское бабье лето
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 