Жителям центральных регионов России рассказали об октябрьском бабьем лете

Конец сентября и начало октября в Москве и Подмосковье ожидается холодным, но будет небольшое потепление в октябре. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Октябрьское бабье лето уже не бывает таким теплым, как в сентябре. Но повышение температуры до 15-16 градусов прогнозируется», - сказал синоптик.

По его словам, завтра ожидается солнечная погода из-за минимальной облачности.

«И хотя солнечные лучи не обладают такой энергией, как в июне, тем не менее все-таки они будут прогревать. Завтра температура повысится до 12-15 градусов. Это тоже не очень высокая температура, все-таки она будет около или ниже нормы на 1 градус. Но не на 3-4, как в начале следующей недели. Конец сентября ожидается холодным в Москве и Московской области. И в начале октября тоже температура будет ниже нормы», - сказал специалист.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что примерно пятая часть России сейчас уже покрыта снежным покровом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, погодные изменения затронули Сибирь, часть Дальнего Востока, Якутию и другие регионы.