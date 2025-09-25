Мантуров сообщил о планах РФ наращивать средства противодействия атакам

Россия планирует усиливать средства противодействия атакам противника, в том числе с акцентом на защиту приграничных территорий, антитеррористическую безопасность и киберзащиту в сфере обороны. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на совещании с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«По заданиям Минобороны, других войск и служб Россия планирует наращивать средства противодействия атакам противника», - сказал он.

По словам Мантурова, обеспечение безопасности страны остается безусловным приоритетом, особенно в условиях роста военных расходов стран НАТО. В утвержденном проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено существенное ресурсное обеспечение раздела «Национальная оборона».

Мантуров отметил, что в текущем году гособоронзаказ выполняется в полном объеме, а график производства востребованных вооружений на 2026 год уже утвержден. Предприятия планируют загрузку и формируют запасы материалов.

Он добавил, что новая государственная программа вооружений на 2027-2036 годы будет ориентирована на внедрение искусственного интеллекта, технологий обработки больших данных и систем технического зрения в вооружение и военную технику. Также особое внимание уделят развитию инфраструктуры полигонов, цифровизации производства и созданию инновационных материалов.