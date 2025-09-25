На Шри-Ланке при падении вагонетки с горы погиб буддийский монах из России

Среди погибших монахов на Шри-Ланке был и гражданин России. Всего погибли семь человек, а в общей сложности в вагоне было 13 человек.

Инцидент произошел, когда они сели в вагон канатной дороги, чтобы добраться до своего монастыря На Уяна на вершине горы, возвращаясь после совершения религиозного ритуала.

Но в какой-то момент державший транспорт трос лопнул. При падении шестеро человек успели выпрыгнуть из вагона. Кроме россиянина, погибли граждане Индии и Румынии.

«Двое монахов отделались легкими травмами, выпрыгнув из вагонетки, а четверо других остаются в больнице с серьезными травмами. Полиция сообщила, что трое из погибших монахов были гражданами Румынии, России и Индии», - пишет газета Daily Mirror.

ЧП произошло вечером 24 сентября. В настоящее время полиция Пансиягамы расследует этот инцидент, приведший к гибели людей.