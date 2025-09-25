МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Шри-Ланке при падении вагонетки с горы погиб буддийский монах из России

Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса.
Дарина Криц 2025-09-25 13:44:16
© Фото: Peter Giovannini, imageBROKER.com, Global Look Press

Среди погибших монахов на Шри-Ланке был и гражданин России. Всего погибли семь человек, а в общей сложности в вагоне было 13 человек.

Инцидент произошел, когда они сели в вагон канатной дороги, чтобы добраться до своего монастыря На Уяна на вершине горы, возвращаясь после совершения религиозного ритуала.

Но в какой-то момент державший транспорт трос лопнул. При падении шестеро человек успели выпрыгнуть из вагона. Кроме россиянина, погибли граждане Индии и Румынии.

«Двое монахов отделались легкими травмами, выпрыгнув из вагонетки, а четверо других остаются в больнице с серьезными травмами. Полиция сообщила, что трое из погибших монахов были гражданами Румынии, России и Индии», - пишет газета Daily Mirror.

ЧП произошло вечером 24 сентября. В настоящее время полиция Пансиягамы расследует этот инцидент, приведший к гибели людей.

#Гибель людей #Шри-Ланка #Буддийский монастырь #гибель россиянина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 