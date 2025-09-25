МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На канатной дороге на Шри-Ланке погибли семь буддийских монахов

Насельники монастыря На Уяна возвращались в него, когда оборвался трос на канатной дороге.
Дарина Криц 2025-09-25 09:40:22
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, URS FLUEELER, Global Look Press

На Шри-Ланке погибли семь буддийских монахов, возвращавшихся в монастырь На Уяна. Инцидент произошел в Пансиягаме в провинции Мелсирипура при падении вагона канатной дороги.

Всего в нем находились 13 монахов, но шестеро успели выпрыгнуть. Четверо доставлены в больницу с тяжелыми травмами, а двое отделались незначительными ранениями.

«Несчастный случай произошел около 21.00 в среду, 24 сентября, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов на священном месте. Среди погибших как минимум двое - граждане иностранных государств. Их доставили в окружную больницу Гокареллы, а остальные монахи находятся в учебной больнице Курунегалы», - сообщает британский таблоид Daily Mirror.

Уточняется, что среди погибших на Шри-Ланке есть граждане Индии, Румынии и даже России. В качестве вероятной причины ЧП указывается обрыв троса, перевозившего вагон.

