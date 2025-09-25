МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Думал, что собака»: житель Камчатки рассказал, как спасся от медведя

Животное вело себя агрессивно, не желало отступать и даже разбило стекло авто. Потом медведь встал возле багажника и начал лапами раскачивать автомобиль.
Дарина Криц 2025-09-25 11:58:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Петропавловске-Камчатском этим утром местный житель чудом спасся от нападения буйного медведя. Максим подъехал к работе, вышел из машины и услышал шорох в кустах возле парковки. Он подумал, что это собака. Ему стало любопытно, и он подошел ближе, как вдруг из кустов выскочил огромный бурый медведь.

«Вышел из машины, слышу какой-то шелест в кустах. Подумал - может, собака. Но стало интересно посмотреть. И я пошел, но увидел, как на меня прыгает медведь», - рассказал Максим «Звезде».

Мужчина успел открыть правую заднюю дверь авто и запрыгнуть внутрь. Но разъяренный медведь не желал отступать и начать бить в стекло. В итоге ему удалось частично разбить остекление, а потом зверь встал возле багажника и начал лапами раскачивать автомобиль.

Тем временем мужчина перескочил на переднее сиденье и заблокировал дверь, а косолапый, увидев еще одну машину с человеком, переключил свое внимание и погнался за ней.

«Я сидел в панике. Было очень страшно, когда он качал машину. Не понимаешь, что делать - ехать или закрываться в авто. А вдруг он дверь откроет или стекло выбьет? Слава богу, что убежал», - добавил Максим.

Немногим ранее сообщалось, что от действий лесного хищника этим утром на Камчатке погибла пожилая, 84-летняя женщина. Она оказалась на территории школы №3, где и повстречалась с мишкой.

Животное нанесло ей скальпированные раны и повредило кисть. Женщину госпитализировали в реанимацию краевой больницы, но спасти ее не удалось. Медведя ликвидировали.

#Камчатский край #Камчатка #Петропавловск-Камчатский #Животные #наш эксклюзив #нападение медведя
