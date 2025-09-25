МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врач перечислила полезные в борьбе с ОРВИ продукты

По словам эксперта Белоусовой, в это время года рекомендуется употреблять продукты, содержащие, в том числе, кислоты омега-3 и витамин С.
Глеб Владовский 2025-09-25 01:23:17
Для поддержания организма в борьбе с ОРВИ россиянам осенью следует употреблять определенные продукты. Об этом рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.

По ее словам, красная рыба, в том числе, семга, форель или нерка способны насытить организм жирными кислотами омега-3, которые поддерживают иммунную защиту против инфекций.

«Особое место в осеннем меню занимают фрукты и овощи. Например, тыква, морковь обеспечат организм бета-каротином, который необходим для здоровья слизистых оболочек, защищающих организм от проникновения вирусов», - добавила врач.

Кроме того, в это время года рекомендуется употреблять богатые витамином С, например, сладкий перец, облепиха, киви и любые цитрусы.

Ранее сообщалось, что почти 900 000 россиян заболели простудой всего за неделю. Это на двести тысяч больше, чем неделей раньше.

#профилактика #ОРВИ #продукты #врач #омега-3
