Врач перечислила полезные в борьбе с ОРВИ продукты

Для поддержания организма в борьбе с ОРВИ россиянам осенью следует употреблять определенные продукты. Об этом рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.

По ее словам, красная рыба, в том числе, семга, форель или нерка способны насытить организм жирными кислотами омега-3, которые поддерживают иммунную защиту против инфекций.

«Особое место в осеннем меню занимают фрукты и овощи. Например, тыква, морковь обеспечат организм бета-каротином, который необходим для здоровья слизистых оболочек, защищающих организм от проникновения вирусов», - добавила врач.

Кроме того, в это время года рекомендуется употреблять богатые витамином С, например, сладкий перец, облепиха, киви и любые цитрусы.

Ранее сообщалось, что почти 900 000 россиян заболели простудой всего за неделю. Это на двести тысяч больше, чем неделей раньше.