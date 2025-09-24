МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Чуть менее миллиона россиян заболели ОРВИ за прошедшую неделю

Количество заболевших приблизилось к миллиону.
Юлия Семина Тимур Юсупов 2025-09-24 01:40:08
Почти девятьсот тысяч россиян заболели простудой всего за неделю. Это на двести тысяч больше, чем неделей раньше. Количество заболевших возросло сразу на треть.

Такой рост в Государственной думе, а именно в комитете по охране называют характерным для осени.  Связан он с окончанием отпусков и повсеместным большим скоплением людей, например, детей в школах и детских садах.

В Роспотребнадзоре призывают россиян по возможности воздержаться от посещения массовых мероприятий, а также ограничить любые контакты при появлении первых признаков недомогания. Рекомендуется регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах заболевания лучше остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Аккурат к сезону простуд, с 22 сентября по 3 октября во всех регионах России начинает работу  горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Несмотря на пугающие цифры количества заболевших, эксперты объясняют, что в текущий период наблюдается стандартная ситуация. Согласно прогнозам, к октябрю стоит ожидать значительного снижения заболеваемости.
#в стране и мире #ОРВИ #роспотребнадзор #болезнь
