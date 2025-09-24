Чуть менее миллиона россиян заболели ОРВИ за прошедшую неделю

Почти девятьсот тысяч россиян заболели простудой всего за неделю. Это на двести тысяч больше, чем неделей раньше. Количество заболевших возросло сразу на треть.

Такой рост в Государственной думе, а именно в комитете по охране называют характерным для осени. Связан он с окончанием отпусков и повсеместным большим скоплением людей, например, детей в школах и детских садах.

В Роспотребнадзоре призывают россиян по возможности воздержаться от посещения массовых мероприятий, а также ограничить любые контакты при появлении первых признаков недомогания. Рекомендуется регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах заболевания лучше остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Аккурат к сезону простуд, с 22 сентября по 3 октября во всех регионах России начинает работу горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора.